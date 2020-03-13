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Нидерланды

Клип Little Big на песню UNO для "Евровидения" набрал больше 3 млн просмотров

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 Euronews и ТАСС
Клип Little Big на песню UNO для "Евровидения" набрал больше 3 млн просмотров
Авторское право  KOEN VAN WEEL/AFP
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Клип на песню Uno, с которой группа Little Big будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, набрал на Youtube более 3.2 млн просмотров за 14 часов с момента публикации.

Видео также стало номером один на вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга.

Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники группы: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который за неделю набрал 23 млн просмотров на Youtube. К настоящему моменту видео посмотрели около 370 млн пользователей.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в нидерландском Роттердаме.

Вместе с группой LIttle Big на конкурс отправится вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко.

По информации портала Eurovisionworld.com, международные букмекерские конторы оценивают шансы российской группы на победу в "Евровидении" в 7%. На первом месте в списке находится болгарская исполнительница Виктория Георгиева с песней Tears Getting Sober. Букмекеры оценивают ее шансы на победу в 11%.

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