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Cult

"Citizens of Boomtown" - альбом возвращения

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"Citizens of Boomtown" - альбом возвращения
Авторское право  AP
 Ирина Александрова
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Ирландский музыкант Боб Гелдоф и The Boomtown Rats выпустили новый студийный альбом. "Citizens of Boomtown" - первый сборник с 1984 года и седьмой в дискографии группы. Первым синглом альбома стала композиция "Trash Glam Baby".

Боб Гелдоф музыкант : "Да, тогда мы сделали все, что должны были сделать. А потом взяли паузу. Я ушел, записал семь сольных альбомов. А затем мне показалось, что было бы правильно снова пошуметь".

На создание композиции "Trash Glam Baby" оказали влияние американские и британские рок-исполнители, включая легендарного Дэвида Боуи. И об этом говорит сам Гелдоф:

"Конечно, творчество Боуи затронуло Крыс, ведь Боуи был великим гением 70-х. Но нет, в моей голове, звучали мелодии New York Dolls в перемешку с британскими Roxy Music (их ранний вариант) и Mott the Hoople, популярными в эпоху глэм-рока. И все это ты можешь объединить".

Долгоиграющая пластинка состоит из 10 песен. "Citizens of Boomtown", который музыкальные критики уже назвали "альбомом возвращения" вышел свет 13 марта.

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