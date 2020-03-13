COVID-19: Испания вводит режим повышенной готовности

Испания пытается остановить распространение на территории страны нового коронавируса. "Я уведомил короля Испании Филиппа VI о том, что Совет министров на заседании 14 марта утвердит введение в государстве режима повышенной готовности на ближайшие 15 дней", - заявил премьер Педро Санчес. В последний раз кабмин прибегал к данной мере в 2010 году из-за забастовки авиадиспетчеров. Данный шаг предшествует объявлению режима чрезвычайного положения и может позволить властям среди прочего ограничить передвижения людей, закрывать границы и вводить карантин.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января. Число заболевших стало резко расти после выявления локальной вспышки в Италии. По данным минздрава в настоящее время инфицированы свыше 4200 человек. 120 - скончались.

Фабрика по производству медицинских масок в Самудио перешла на круглосуточный режим работы. За один час здесь выпускают 600 изделий. Однако этого недостаточно, чтобы полностью выполнить заказы, поступающие из европейских стран.

В продовольственных магазинах заметно увеличилось количество покупателей. Люди стремятся сделать запасы на случай карантина. В крупнейшем мадридском супермаркете опустели полки с товарами первой необходимости.

Как и в других странах на передовой в борьбе с коронавирусом - врачи и младший медицинский персонал. Столичные больницы с трудом справляются с наплывом пациентов. По прогнозам испанского минздрава, в ближайшие выходные число заражений резко увеличится.