Fantasporto: 40 лет крови и юмора

40 лет на службе кино - причем не только фильмов ужасов или фантастики, но и амбициозных авторских работ со всех концов света. Fantasporto, настоящий долгожитель среди португальских кинофестивалей, открыл пятое десятилетие своего существования более, чем недельной серией показов, и передавался тут только вирус любви к "седьмому искусству".

Наш репортаж с фестиваля прошлого года

После скромных начал - с разговора основателей за столиком кафе - сегодня Fantasporto может похвастаться премьерными показами семерых обладателей "Оскара" за лучший фильм.

По словам директора фестиваля Беатрис Пашеку, "за всем этим стоит много любви к кино, много упорства и сопротивления. Выжить на протяжении всех этих лет - на это понадобилась энергия, которую не так-то часто встретишь в Португалии".

В духе этой многолетней традиции победителем конкурса на лучший фантастический фильм стал "Ghost Master" Пола Янга: этот японский слэшер - крепкий коктейль из крови, абсурдизма и юмора.

Награда за совокупность карьеры досталась Джулиану Ричардсу. Завсегдатай Fantasporto, британский режиссер и продюсер также стоял у истоков Jinga Films, первого дистрибьютора, занимающегося исключительно ужастиками.

"Это награда за 23 года моей работы как режиссера - и еще 12 лет в продажах, как дистрибьютор" - смеется Ричардс.

Как передает из Порту наш корреспондент Рикарду Фигейра, "на Fantasporto в этом году побывала живая легенда хоррора, автора одного из самых противоречивых и безусловно культовых фильмов - "Cannibal Holocaust". Из Италии, синьор Руджеро Деодато".

"Тогда никакого интернета не было, - вспоминает Деодато, - но по старинке, из уст в уста, поползли слухи, и многие решили, что на съемках я реально убивал актеров. Был даже суд в Милане, и судья напрямую спросил меня,так ли это. Разумеется, никого я не убивал, и позвонил одному из актеров, итальянцу, и говорю - приезжай в Милан, надо доказать, что ты жив".

Деодато, Ричардс и еще несколько режиссеров представили на Fantasporto свой совместный проект - "Deathcember", на русский можно было бы перевести как "Смертябрь". Это антология из 24 короткометражек, по одному на каждый день месяца - такой рождественский календарь в стиле макабр.