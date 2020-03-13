COVID-19 в Италии: "Все будет хорошо!"

"Все будет хорошо!" Именно эту фразу говорят друг другу итальянцы с тех пор, как Апеннины охватила эпидемия коронавируса. В Милане, как и других городах страны, опустели улицы и площади. Закрыты кафе, рестораны и парки. Монстр, а именно так здесь называют COVID-19, внес значительные изменения в повседневную жизнь людей, вынужденно оказавшихся в изоляции. Итальянцы, подхватившие вирус, но чувствующие себя относительно хорошо, отсиживаются дома.

За теми, у кого проявляются тяжелые респираторные симптомы, ухаживают в больницах, как, например в госпитале Брешии, находящемся в 45 минутах езды от Милана. Из-за нехватки мест, у клиники установлены палатки для приема пациентов. Система здравоохранения работает на пределе.

От пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались более тысячи человек. Инфицированы свыше 15 тысяч. Между тем в городке Кодоньо, где был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на севере Италии, благодаря карантинным мерам, ситуация значительно улучшилась.

Говорит житель Милана: "Закрыть бары и рестораны... Это, пожалуй, был единственный способ попытаться остановить распространение коронавируса, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни".

Всего за несколько дней COVID-19 изменил облик обычно переполненного туристами Рима. Непривычно пустые улицы навевают грусть. За свою более чем двухтысячелетнюю историю, Вечный город видел не одну свирепую эпидемию. И на этот раз здесь верят, что "все будет хорошо".