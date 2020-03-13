В Германии закрывают школы

В Германии в ближайшие дни могут быть закрыты все школы и детские сады. В двух федеральных землях – Баварии и Сааре школьные занятия уже приостановлены – по меньшей мере до 24 апреля. Местные власти идут на такой шаг, стремясь замедлить распространение коронавируса. В некоторых школах будет организовано дистанционное обучение, но далеко не везде для этого имеются технические возможности, на что обращают внимание учительские профсоюзы:

– Ситуация очень разная в разных школах. Некоторые из них весьма неплохо оборудованы, а в некоторых даже нет доступа в интернет.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала закрытие школ и дошкольных учреждений как одну из возможных временных мер для борьбы с эпидемией. Между тем, соответствующие решения принимаются в стране на местном уровне. К настоящему времени в Германии уже зафиксировано более 3000 случаев заболеваний, вызванных коронавирусом, семеро заболевших скончались.