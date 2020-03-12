Евросоюз активизирует внешнюю политику

После избрания на пост Председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эта будет "геополитическая Комиссия».

Немка провозгласила курс на усиление роли Евросоюза в мировых делах, развитие отношений членов ЕС с разными странами и между собой, по многим направлениям:

«Я хочу, чтобы Европейский Союз и, соответственно, Комиссия придерживались принципа многосторонности. Мы сильнее, когда делаем вместе то, что мы не можем делать в одиночку».

С тех пор Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель много ездил по миру, например, из Ирана в Судан через Косово.

Испанец посещал и зоны миграционного кризиса по обе стороны Средиземного моря: от Ливии до греко-турецкой границы. Боррель потребовал от Реджепа Тайипа Эрдогана соблюдать договорённость по беженцам.

Либеральный депутат Европарламента из Франции приветствует активизацию ЕС на глобальной арене:

«Мы приняли президента Турции в Брюсселе и не позволили ему нас шантажировать, - сказала Натали Луазо. - За такую твердость Европу уважают. Мы также проводим новую военную операцию у берегов Ливии и обеспечиваем эмбарго на поставки ей оружия, что давно уже нужно было сделать".

Но ослабляет европейскую внешнюю политику принцип единогласия. Любая страна может заблокировать действия всех.

Боррель предлагает обходить национальные вето посредством многоуровневой системы, которая развяжет ему руки для быстрого проведения инициатив.

Этот шаг поддерживает председатель парламентского комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер:

«Мы могли бы попробовать голосование квалифицированным большинством в определенных областях в течение определенного периода времени. Например, по вопросу о санкциях".

На днях Еврокомиссия представила новую стратегию развития отношений с Африкой, которая станет для ЕС приоритетным торгово-экономическим партнёром. 20 комиссаров приезжали для этого в Аддис-Абебу.

Такого прагматизма не одобрила представитель гуманитарной организации Caritas Europa Луиза Фонделло:

«Мы разочарованы, потому что уделяется большое внимание экономическому росту и роли частного сектора и недостаточно внимания человеческому развитию, государственным службам, решению проблемы бедности и неравенства, которые являются приоритетами для африканских граждан».

Многие внешнеполитические инициативы ЕС дорого стоят. Некоторые из них могут быть отложены или отменены при разработке общего бюджета.