Проникших в Грецию мигрантов взяли под стражу

Греческие пограничники делают все возможное, чтобы не допустить в страну нелегальных мигрантов с территории Турции. Эти мужчины были задержаны недалеко от Суфлиона. Шесть пакистанцев и трое граждан Бангладеш. Корреспондент Euronews Михалис Арампацоглу встретился с нелегалами спустя несколько минут после того, как их взяли под стражу. Беженцы рассказали, что восемь дней назад они пересекли реку Эврос, а ранее в более года находились в Турции.

Михалис Арампацоглу, Euronews: "Лишь немногим мигрантам и беженцам удается перебраться через Эврос (в этом районе действуют строгие меры безопасности), и направиться в гористую местность. Оттуда проселочными дорогами, ориентируясь по линиям электропередачи, нелегалы пытаются дойти до городов, расположенных вдали от границы".

Оказавшись на территории Греции, эта группа мигрантов направилась в горы. Беженцы часто пользовались этим маршрутом. Но теперь он тщательно охраняется.

Местный житель: "И в предыдущие годы множество мигрантов пересекали границу. Нам они вреда не причиняли: не проникали в наши овчарни, на фермы, не покушались на нашу собственность. А теперь здесь армия, военные. Мигранты не проходят. Во всяком случае мы редко их видим".

Жители деревни, расположенной поблизости от греко-турецкой границы, говорят, что раньше помогали мигрантам. Но их терпение иссякло:

"Мы оказывали помощь многим беженцам. Но они продолжали прибывать. И так в течение нескольких лет. Их число постоянно увеличивалось. Правда в настоящее время, потому что здесь присутствует и армия и полиция, поток мигрантов значительно сократился. Их останавливают".