Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

COVID-19: для борьбы с коронавирусом ЕС создает фонд

Комментарии
 Ирина Александрова и AP, AFP, TASS
euronews_icons_loading
COVID-19: для борьбы с коронавирусом ЕС создает фонд
Авторское право  Stephanie Lecocq/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Лидеры стран входящих в Европейский Союз решили учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением коронавируса и согласовали пакет мер по защите экономики сообщества от последствий эпидемии. Об этом главы государств и правительств ЕС договорились в ходе видео-конференции. Случаи заражения COVID-19 выявлены на всей территории Евросоюза.

"Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объем которого очень быстро достигнет 25 миллиардов евро", - сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я обращусь к Парламенту и Евросовету с тем, чтобы 7,5 миллиардов евро были выделены незамедлительно. Я создам целевую группу, чтобы обеспечить поступление средств в ближайшие недели".

Участники видеосаммита определили приоритеты в борьбе с коронавирусом. Речь идет об ограничении распространения COVID-19, предупреждении появления дефицита масок и респираторов, создании вакцины и преодолении социально-экономических последствий эпидемии.

"Государства-члены ЕС согласились с тем, что здоровье наших граждан является приоритетом, что меры по борьбе с коронавирусом должны основываться на научных и медицинских рекомендациях, и быть пропорциональными, чтобы избежать крайне нежелательного исхода для нашего общества", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

До сих пор реакция на вспышку коронавирусной инфекции в ЕС значительно варьировалась: в одних странах ограничивались медико-санитарными рекомендациями, в других, как например в Италии, вводились жесткие карантинные меры.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.