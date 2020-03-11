COVID-19: для борьбы с коронавирусом ЕС создает фонд

Лидеры стран входящих в Европейский Союз решили учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением коронавируса и согласовали пакет мер по защите экономики сообщества от последствий эпидемии. Об этом главы государств и правительств ЕС договорились в ходе видео-конференции. Случаи заражения COVID-19 выявлены на всей территории Евросоюза.

"Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объем которого очень быстро достигнет 25 миллиардов евро", - сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я обращусь к Парламенту и Евросовету с тем, чтобы 7,5 миллиардов евро были выделены незамедлительно. Я создам целевую группу, чтобы обеспечить поступление средств в ближайшие недели".

Участники видеосаммита определили приоритеты в борьбе с коронавирусом. Речь идет об ограничении распространения COVID-19, предупреждении появления дефицита масок и респираторов, создании вакцины и преодолении социально-экономических последствий эпидемии.

"Государства-члены ЕС согласились с тем, что здоровье наших граждан является приоритетом, что меры по борьбе с коронавирусом должны основываться на научных и медицинских рекомендациях, и быть пропорциональными, чтобы избежать крайне нежелательного исхода для нашего общества", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

До сих пор реакция на вспышку коронавирусной инфекции в ЕС значительно варьировалась: в одних странах ограничивались медико-санитарными рекомендациями, в других, как например в Италии, вводились жесткие карантинные меры.