Европейская комиссия представила свою стратегию промышленного развития, призванную обеспечить Евросоюзу лидирующие позиции в глобальном экономическом соревновании. Брюссель советует государствам и частному бизнему активнее внедрять цифровые технологии, соблюдать высокие экологические стандарты и лучше взаимодействовать.

Еврокомиссар по внутреннему рынку сказал, что Париж и Вена, например, могли бы договориться о совместном применении разрабатываемой ими вакцины от коронавируса с другими столицами:

«Мы обнаружили, что в ЕС есть только два места, одно во Франции и другое в Австрии, где производятся активные ингредиенты для антибиотиков, - сказал Анри Бретон. - Мы должны выстроить цепочки поставок оттуда по всему Союзу. Коронавирус заставляет нас это осозновать".

Наступление Covid-19 заставило Еврокомиссия придать ещё большее значение фармацевтической индустрии.

Исследователь брюссельского института "Брейгель" предполагает, что нынешняя эпидемия укрепит сопротивляемость Евросоюза не только болезням, но и другим рискам:

"Будем надеяться, что коронавирус даст странам возможность протестировать свои системы, увидеть, где находятся ресурсы и какие изменения им необходимо внести. Тогда мы сможем уберечь себя от какой-нибудь ещё большей опасности, - сказала Ребекка Кристи. - Будем надеяться, что мы не только спасём уязвимых в данном случае людей, но и получим всё необходимое для защиты от будущих ситуаций".

Стратегия Еврокомиссии предусматривает переход на возобновляемые источники энергии, а также поддержку малых и средних предприятий, на которые приходится 70% экспорта на внутренний рынок Евросоюза.