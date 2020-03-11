Евросоюз подумывает о расширении

Кандидаты на вступление в Евросоюз Албания и Северная Македония сделали много, чтобы удовлетворять критериям членства. Но переговоры о принятии их в ЕС были заблокированы в октябре прошлого года Нидерландами, Данией и Францией.

Париж заявил, что дальнейшее расширение ЕС невозможно, пока Союз не пересмотрит свою стратегию в этом вопросе. В феврале Брюссель представил пересмотренный документ, известный как "методология".

Еврокомиссар по расширению и политике соседства признал, что пока не удалось убедить такие сомневающиеся правительства, как французское.

«Мы работаем над тем, чтобы переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии стали возможными, - сказал Оливер Вархеи. - Сделан первый шаг для возобновления процесса расширения. Мы пытаемся убедить всех в том, что это хороший процесс, он нужен Европе, и мы должны осуществлять его вместе ».

В настоящее время 5 стран имеют статус кандидатов в члены ЕС. Сербия и Черногория могут завершить переговоры о своём вступлении к 2025 году. Диалог с Турцией заблокирован из-за серьезных политических разногласий с ней. Албания и Северная Македония ждут начала переговоров о принятии их в ЕС.

Между тем, Евросоюз изменил свои требования к странам-кандидатам. Брюссель хочет, чтобы на переговорах с их столицами поднимались такие фундаментальные темы, как верховенство права, демократия и эффективность экономики.

Европутат-социалист из Нидерландов считает, что всё зависит от президента Франции:

«Большой вопрос не столько в том, что сделает Еврокомиссия, а в том, что решат лидеры ЕС, когда соберутся в марте, - сказала Кати Пири. - Мы знаем, что есть политическая воля к началу переговоров о присоединении Албании и Северной Македонией, но три страны их по-прежнему блокируют. Вопрос в том, сделали ли мы достаточно в последние недели, чтобы эти три страны перестали трневожиться и сняли свои возражения. Ведь процесс вступления Албании и Северной Македонии растянется на многие годы. В общем, я не думаю, что это зависит от Комиссии. Посмотрим, что решат в Париже".

Французский президент Эммануэль предлагает коллегам своё представление о размере и составе Союза. Они обсудят его расширение на брюссельской встрече в верхах в марте.

А в мае в Загребе пройдёт саммит ЕС-Западные Балканы. Его проведёт Хорватия перед тем, как сложить с себя полномочия страны-председателя ЕС. Её преемнику Германии вопрос о принятии в ЕС новых членов может показаться быть менее срочным.