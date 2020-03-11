Европейская стратегия вторсырья

Высокую моду стали считать в Европе недостаточно «зелёной». К примеру, творения Валери Беркманс выглядят на подиуме в Брюсселе гламурно, но способствуют изменениям климата.

В это отрасли перерабатывается менее 1% отходов. Производство одежды загрязняет природу больше, чем авиация и судоходство вместе взятые.

Чтобы исправить ситуацию, бельгийский дизайнер приспособила своё бутик-ателье под вторичное сырьё. Остатки и обрезки тканей там превращают в нижнее бельё, детские вещи и гигиенические прокладки. Но это требует от кутурье дополнительных расходов:

«Когда вы занимаетесь на месте экологическим пошивом, ваша рентабельность очень низка, - сказала Валери. - Вы не можете много себе позволить. Вам труднее платить налоги, чем обычным экономическим игрокам».

Коллекции Беркманс изготовляются в бельгийских и французских мастерских, чтобы избавлять от эксплуатации рабочую силу в более бедных странах. Такая одежда в западном мире дешевле, её быстрее раскупают, а значит, усиливается воздействие на окружающую среду.

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва передаёт:

«Каждый год европейские граждане покупают в среднем более 12 кг одежды, при производстве которой выделяется 195 млн тонн углекислого газа и требуется 46 млн кубометров воды».

Еврокомиссия представила в среду план переработки и повторного использования текстиля, а также электроники, пластмассы, аккумуляторов, стройматериалов и продовольствия.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства надеется на сокращение импорта от ненадежных партнеров из третьих стран:

«Мы хотим превратить эти секторы в круговые системы, где отходы сводятся к минимуму, а если нельзя избежать отходов, они должны превратиться в ценные ресурсы, - сказал Виргиниус Синкявичюс. - Поскольку Европа не богата природными ресурсами, круговая экономика будет укреплять наш иммунитет от геополитических вызовов »

Сотрудник Европейского экологического бюро призывает сократить использование природных ресурсов к 2030 году наполовину:

«Мало улучшить нынешнюю систему небольшим объёмом вторичной переработки, - сказала Эмили Макинтош. - Нужно увеличить повторное использование ресурсов, которые мы извлекаем из нашей планеты, чтобы не производить отходов".

Еврокомиссия надеется, что сокращение текстильного производства поможет свести к нулю разницу между выбросами вредных газов и их поглощением к 2050 году.