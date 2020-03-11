Джо Байден уходит в отрыв

Экс-вице-президент США Джо Байден по результатам мини-"супервторника", когда выборы делегатов на съезд Демократической партии проходят в шести штатах, укрепил лидерство.

Он одержал победу в Айдахо, Миссисипи, Миссури, и, самое главное, в ключевом по количеству партийных представителей штате Мичиган.

Итоги этого тура первичного голосования принесли в копилку политика поддержку еще 330 с лишним делегатов съезда.

Кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден заявил сторонникам следующее: "Это не просто возвращение, это победа, это триумф. Это победа нации, это победа американцев. Мы поняли, что потребуются усилия, что нет никаких гарантий, что все в наших руках, и так мы заработали каждый бюллетень "за" в каждом штате".

К этому дню у Байдена в кармане голоса 820 делегатов съезда, для утверждения кандидатуры требуется 1991 голос.

Единственный конкурент Байдена, сенатор от Вермонта Сандерс, сохраняя лидерство в Северной Дакоте, пока сумел заручиться поддержкой 670 сторонников на съезде, который пройдет в июле в Милуоки.

Соперники вновь сойдутся на дуэли 17-го марта, когда первичные выборы намечены в Иллинойсе, Огайо, Аризоне, и во Флориде, где на кону - голоса 219 делегатов.