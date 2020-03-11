Италия готова к ещё более суровым мерам

Власти Италии, уже изолировавшие всю страну, готовы, при необходимости, вводить ещё более жёсткие меры по сдерживанию коронавируса. Общее число подтверждённых случаев там превысило 12 000, более 820 человек скончались, более тысячи — выздоровели.

В Риме уверены, что суровые меры действуют: за минувшие сутки число новых заражений оказалось почти вдвое меньше, чем в предыдущие: 977 против 1797.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

"Я уже говорил, что с учётом курса правительства, мы совершенно не исключаем возможности новых ограничений, хоть мы и ввели такие меры по всему полуострову ещё в понедельник. Но мы намерены действовать в соответствии с требованиями момента, следуя распространению инфекции, эпидемиологической кривой. Мы всегда готовы откликнуться на развитие ситуации как в Ломбардии, так и в других регионах".

По темпам роста числа заболевших Италию обгоняет Испания — 487 новых случаев за сутки. Власти закрыли учебные заведения: декрет правительства касается Мадрида с пригородами, Страны басков и Риохи. Общее число болеющих превышает 1700 человек.

Всего за месяц инфекция захватила все страны Европы без исключения. Число заболевших за этот срок увеличилось в 500 раз. ЕС выделил 25 миллиардов евро на борьбу с заразой. Политики говорят о том, что меры пограничного контроля оказались нецелесообразными и необходимо искать комплексные пути исправления ситуации.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Вопрос не в том, чтобы изолироваться от остальной Европы, а в том, чтобы найти такие меры, которые помогли бы европейской системе здравоохранения не оказаться перегруженной".

Соседняя с Италией Австрия фактически закрыла границу для всех, кто не имеет на руках справки о состоянии здоровья. Такие же меры приняла Словакия. Французская авиакомпания Air France присоединилась к тем, кто прекращает все рейсы в Италию.