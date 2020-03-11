Фестиваль онлайн: о ресурсах, климате и катастрофах

Среди тем, предложенных на Международном кинофестивале и форуме по правам человека в Женеве - проблема изменения климата и чрезвычайные ситуации, с которыми сталкиваются жители нашей планеты. В числе приглашенных гостей - Пабло Сервинь - исследователь, который ввел в обиход термин "коллапсология". Слово стало популярным после публикации эссе под названием "Как все может рунуть".

Пабло Сервинь, ученый: "Климат - важнейший элемент... В биологическом разнообразии, в популяциях животных, происходят коллапсы, разрушительные процессы. Затем возникает геополитическая напряженность. Речь идет о нефти, ядерной энергетике, финансах. А они недолговечны. Сегодня мы видим это на примере ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции. Это такой единичный случай. Но он отображает слабость и уязвимость нашего мира, современного мира, где все так взаимосвязано, мира с одновременно мощной и столь хрупкой экономикой".

Дебаты, в том числе об окружающей среде, проходят в онлайн формате. Документальный фильм Виктора Косаковского "Акварель" должен был стать дополнением к дискуссии о глобальном потеплении, но не был показан публике: из-за коронавируса форум увели в сеть.

Пабло Сервинь, ученый: "Сегодня мы видим, что кто-то может верить в неминуемость катастрофы, думать о ней, чувствовать ее приближение, но при этом быть направленным на действие, на стремление к большей демократии и социальной справедливости". В этом плане, по словам эколога, есть и индивидуалисты-одиночки, и более крупные группы. Но важны именно малые звенья цепи. "Это - основа основ. Потому что, если нашу обеспокоенность не разделяют простые люди, считайте у нас ничего выйдет. В то же время, при отсутствии поддержки властей, финансирования, политической воли, тоже ничего не получится. Ситуация требует наличия двух составляющих".

Подробнее о проходивших дискуссиях можно узнать на официальном сайте Международного кинофестивале и форума по правам человека в Женеве.