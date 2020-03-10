Родители жалуются на загазованность в лионской школе

Одна из самых загруженных трасс Лиона, проходящих через тоннель Круа-Рус, находится в непосредственной близости от школы, в которой учатся 500 школьников. Экологи и родители учеников считают, что эта школа – одна из самых загазованных во Франции, и что их дети каждый день вдыхают на уроках воздух, в котором содержится опасный для здоровья диоксид азота.

Жалобы на ненормальную экологическую в школе поступали в компетентные органы с 2015 г. Наконец в этом месяце родители и активисты "Гринписа" решили подать иск против города, префектуры и министерства экологии, обвиняя их халатности и требуя компенсаций.

Городские власти, со свой стороны, настаивают на том, что уровень содержания диоксида азота в школе не превышает допустимого уровня. В то же время школьный двор закрыт для прогулок уже несколько месяцев. Новая инструкция запрещает открывать окна, выходящие на тоннель. А в спортивном зале была установлена новая вентиляционная система.