Рассмотрение дела о крушении малайзийского "Боинга" начались близ амстердамского аэропорта, откуда он вылетел почти 5 лет назад в Куала-Лумпур. Были зачитаны имена 298 пассажиров и членов экипажа сбитого над Донбассом авиалайнера. Большинство из них были гражданами Нидерландов. Всего в списке погибших люди 10 национальностей.

Адвокат, представляющий семьи жертв, едва сдерживал слёзы:

«Я на этой работе 32 года, - сказал Петер Лангстрат. - Но мне потребовалось некоторое усилия, чтобы контролировать эмоции, если честно ».

Как и ожидалось, четверо подозреваемых - трое россиян и один гражданин Украины - не явились в суд.

По данным следствия, "Боинг" был сбит ракетой комплекса "Бук", который прибыл из России, а затем вернулся обратно. Сторона обвинения заявила также, что на Украину в 2014 году были отправлены по меньшей мере две такие зенитно-ракетные установки.

Родные и близкие погибших добиваются всей правды:

«Начало этого процесса очень важно для всех родственников, - сказал Антон Котте. - Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, хотим знать все детали того, как был сбит рейс MH17».

«Надеюсь, у судьи так много доказательств, что он может прийти только к одному выводу: виновны», - сказал Пит Плог.

Прокуроры заявили, что российский "Бук" оказался на территории Украины незаконно, а значит и катастрофа авиалайнера является следствием преступного деяния. Они также сказали, что суд не будет рассматривать вопрос о том, должна ли была Украина закрывать свое воздушное пространство.

"Каким бы ни был ответ на этот вопрос - это не освобождает от ответственности виновных в пуске ракеты по гражданскому самолету", - заявили прокуроры.

Корреспондент Euronews Ана Лазаро передаёт:

"Судья объяснил, что судить будут только четырёх мужчин. В задачи этого процесса не входит установление причастности к трагедии России. Но если обвинения будут, наконец, предъявлены, это поставить Москву в политически трудное положение в связи с её ролью в донбасском конфликте".