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мир

"Черный понедельник" для мировых фондовых рынков

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 Мария Горковская
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Michael Smyth,John Doyle
Michael Smyth,John Doyle   -  
Авторское право
AP Photo/Richard Drew
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Мировые фондовые рынки пережили худший с 2008 года день. На фоне эпидемии коронавируса и рекордного с 1991 года обвала цен на нефть американский промышленный индекс Dow Jones потерял в понедельник к закрытию торгов 7,83%.

Рынки лихорадит и по другую сторону Атлантики. Биржи Европы завершили торги падением фондовых индексов на 7-8%. Главный показатель котировок ведущих французских корпораций CAC 40 снизился на 8,39%, итальянский FTSE MIB – аж на 11,17%. Падение немецкого DAX на 7,94% стало самым масштабным с момента терактов 11 сентября 2001 года.

Инвесторы всерьез опасаются глобальной рецессии.

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