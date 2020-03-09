CAMART2, передовой опыт Балтии

В этом, на первый взгляд, обычном здании в Риге, столице Латвии размещено 2,5 тысячи квадратных метров лабораторий, в которых работают 220 физиков, химиков, инженеров и других экспертов в сложной области физики твердого тела, превративших этот институт в Высокоразвитый европейский исследовательский центр. Посмотрим, как это стало возможно, а также почему это важно для этой балтийской страны.

CAMART2

Основанный в 1978 году, институт был обновлен до уровня, который, по словам его руководителей, позволил ему стать "самым продвинутым" центром передового опыта в области образования, исследований, инноваций и передачи технологий в странах Балтии. В этой лаборатории, например, ученые разрабатывают новые аккумуляторы, некоторые из них частично основаны на натрии.

Гинт Кучинскис, физик, Институт физики твердого тела Латвийского университета: "Мы проводим полный синтез и характеризацию. А затем, именно здесь, мы собираем аккумуляторы, изучаем эти материалы и то, как они ведут себя в реальных батареях. То есть мы стремимся улучшить энергоемкость и плотность мощности этих материалов, чтобы батареи могли в конечном итоге накапливать и выделять больше энергии, а также быстрее заряжаться".

CAMART2

Исследователи также рассчитывают разработать органические светодиоды завтрашнего дня. Ученые говорят, что они тестируют здесь потенциальные образцы, которые могут сделать производство этой будущей технологии освещения столь же простой, как струйная печать.

Айварс Вембрис, физик, Институт физики твердого тела Латвийского университета: "С помощью струйной печати мы можем воспроизвести на бумаге все, что нам нужно. Точно так же, если у нас есть органические материалы, которые могут быть обработаны с помощью химических растворов, мы могли бы производить органические светодиоды с применением техники струйной печати. Это дешево, и мы можем изготовить искусственное освещение любой формы".

Новые материалы другого типа изучаются в лаборатории спектроскопии. Ученые разработали новый керамический состав, который помогает человеческому глазу увидеть невидимые лазеры, что открывает широкие возможности применения в области медицины.

CAMART2

Анатолийс Шараковскис, физик, руководитель лаборатории спектроскопии, Институт физики твердого тела Латвийского университета: "Если лазер мощный и мы не видим это излучение, у нас есть большой риск повредить кожу или глаза. Вот почему нам нужно преобразовать это излучение, чтобы визуализировать его. Мы разработали материал, способный преобразовывать инфракрасное излучение в видимый свет с очень высокой эффективностью".

Эта передача технологий стала возможной благодаря европейскому исследовательскому проекту, направленному на превращение института из академического в промышленно ориентированный.

Мартинс Руткис, директор Института физики твердого тела Латвийского университета, руководитель проекта CAMART2: "Мы хотели бы быть более вовлеченными в решение большего числа глобальных проблем, таких как окружающая среда, здравоохранение и т. д. Отличительная черта такого сотрудничества - мультидисциплинарность, а на следующем этапе также необходимо привлечение промышленности".

Институт также осуществляет исследовательскую деятельность по разработке новых нанокомпозитов, электронных материалов, тонких пленок и технологий нанесения покрытий.