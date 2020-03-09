Частицы большой науки

Мелкие детали часто становятся основой блестящей науки. Исследователи из Латвийского университета разрабатывают новые наноструктуры, которые могут внести революционные изменения в наш образ жизни. Объясняет Гатис Мозолевскис, специалист по материалам, занимающийся нанотехнологическими исследованиями в Институте физики твердого тела в Риге.

Гатис Мозолевскис: "С помощью нанотехнологий, наноструктур и наноматериалов мы можем существенно улучшить устройства. Например, мы можем создать биосенсоры, способные обнаруживать такие заболевания, как рак, на самых ранних стадиях. Мы также можем создать более чувствительными биосенсоры, которые смогут обнаруживать загрязнение окружающей среды, а также наличие опасных газов в воздухе, в среде рабочего пространства или дома".