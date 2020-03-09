Уже почти 10 лет в Сирии идёт война. Сотни тысяч мирных людей погибли, миллионы покинули родные места. Многие попытались спастись в Европе, добравшись до неё через Турцию.

Летом 2015 года в страны ЕС таким путём прибыло более миллиона беженцев. Местное население стало относиться к ним менее гостеприимно, политическая воля к тому, чтобы их приютить, ослабевала. Границы стали закрываться.

Евросоюз решил расселять у себя столько сирийцев, сколько удавалось отправить обратно.

А Турции было обещано 6 млрд евро на меры по улучшению положения беженцев, находящихся на её территории. Она стала принимать мигрантов, которые её возвращали их Греции.

Всё это начало приносить заметные результаты. Во всяком случае, значительно сократилось число нелегалов, совершавших через Средиземное море путешествия на север и запад, порой весьма опасные.

Но президент Турции неоднократно угрожал выйти из сделки, утверждая, что ЕС не соблюдает график выплаты обещанных средств.

10 дней назад Реджеп Тайип Эрдоган исполнил угрозу. Поощрямые турецким правительством, на греческую границу отправились тысячи мигрантов, причем сирийцев среди них оказалось гораздо меньше, чем ожидали. Властям Грецией удалось многих не пропустить.

В понедельник Эрдоган предъявил в Брюсселе ультиматум, смысл которого "помогите мне больше или я спровоцирую вам новый миграционный кризис". Некоторые руководители Евросоюза расценили это как шантаж, учитывая, что турецкий лидер просит больше денег и облегчение визового режима.

Но они намерены любой ценой предотвратить повторение событий 2015 года, которые поставили под угрозу стабильность и сплочёненность Союза. Многие политики в ЕС не видят иного выбора кроме, как дать Эрдогану то, что он хочет.