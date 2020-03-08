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Великобритания

Прощальный тур Гарри и Меган

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 Ирина Шелудкова
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Принц Гарри и его жена Меган Маркл в Лондоне.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл в Лондоне.   -  
Авторское право
Simon Dawson/Pool via AP
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Прощальный тур по Великобритании перед официальным отречением от королевских полномочий. В субботу вечером принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли участие в музыкальном фестивале военных оркестров Королевской морской пехоты (Mountbatten Festival of Music). Платье Меган ярко-красного цвета от британского дизайнера Safiyaa сочеталось с парадной формой Гарри, и в роли генерал-капитана его, скорее всего, увидели в последний раз.

В начале января герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость.

В Международный женский день Меган Маркл посетила в школу Роберта Клэка в восточном Лондоне, что стало сюрпризом для учащихся, которые собрались на специальную ассамблею.

Меган Маркл выступила с речью и, в частности, сказала:

Я призываю каждого из вас отстаивать правду и уважать друг друга. А юношей я прошу ценить женщин в вашей жизни и подавать своим поведением пример другим мужчинам, которые этого не делают

Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали в Канаду. Они официально перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи с 31 марта и больше не смогут использовать бренд Sussex Royal.

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