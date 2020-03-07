Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Испания

В Испании арестованы 89 контрабандистов

Комментарии
 Ирина Шелудкова
euronews_icons_loading
В Испании арестованы 89 контрабандистов
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

Полиция Испании арестовала 89 человек за нелегальную перевозку людей и контрабанду наркотиков из Северной Африки.

По данным полиции, преступная группировка использовала быстроходные моторные лодки для доставки нелегальных мигрантов и гашиша из Сеуты на территорию материковой Испании.

Следователи обнаружили доказательства того, что на 11 лодках были перевезены 269 человек и десять тонн гашиша. Чтобы скрыться от полиции преступники применяли радары, а также следили за активностью на берегу.

Полиция также выяснила, что контрабандисты не выпускали мигрантов на свободу в Испании, пока не получали от их семей выплату в пять тысяч евро.

На данный момент конфискованы 26 лодок, 29 транспортных средств, 250 тысяч евро наличными и 12 единиц огнестрельного оружия. Расследуется причастность еще 39 человек к деятельности группировки.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.