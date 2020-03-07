В Испании арестованы 89 контрабандистов

Полиция Испании арестовала 89 человек за нелегальную перевозку людей и контрабанду наркотиков из Северной Африки.

По данным полиции, преступная группировка использовала быстроходные моторные лодки для доставки нелегальных мигрантов и гашиша из Сеуты на территорию материковой Испании.

Следователи обнаружили доказательства того, что на 11 лодках были перевезены 269 человек и десять тонн гашиша. Чтобы скрыться от полиции преступники применяли радары, а также следили за активностью на берегу.

Полиция также выяснила, что контрабандисты не выпускали мигрантов на свободу в Испании, пока не получали от их семей выплату в пять тысяч евро.

На данный момент конфискованы 26 лодок, 29 транспортных средств, 250 тысяч евро наличными и 12 единиц огнестрельного оружия. Расследуется причастность еще 39 человек к деятельности группировки.