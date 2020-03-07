Распространение коронавирусной инфекции в Европе

В Италии количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания превысило 230. За сутки число зараженных увеличилось более чем на тысячу. Всего инфицированы около 6000 человек. Среди них оказался и лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии и губернатор области Лацио Никола Дзингаретти.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето. А эксперты Высшего института здоровья Италии считают, что распространение коронавируса в других европейских странах будет следовать "итальянскому сценарию".

В Великобритании уже свыше 200 случаев заражения. Заместитель главного врача Англии Дженни Харрис заявила: "Нужно отметить. что двое погибших были пациентами преклонного возраста с хроническими заболеваниям. Необходимо создать для таких пациентов самые лучшие условия в больницах. Но Великобритания уже многие годы проводит подготовку к пандемии гриппа и Национальная служба здравоохранения может адаптироваться в случае необходимости, если нужно будет принимать меры для большого количества инфицированных".

Во Франции насчитывается уже 16 летальных исходов и свыше 900 случаев заражения.

А на севере Испании в городок Харо направлены дополнительные силы полиции для обеспечения карантина, в который помещены жители одного из районов, так как там выявлены сразу 39 заболевших.

Растет число инфицированных и в других странах ЕС. Так, в Польше заболели уже шесть человек. По всей Европе отменяется проведение массовых спортивных мероприятий и концертов.

Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14.