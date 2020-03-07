COVID-19 в Италии: печальная статистика

В Италии из-за пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, за сутки скончались 49 человек. Это самый высокий показатель смертности с начала обнаружения в стране первых случаев инфицирования. Общее число умерших приблизилось к двумстам. Заражены почти 4700 человек. Среди них - полицейский из охраны бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Сам он утверждает, что чувствует себя хорошо. На Апеннинах закрыты школы, университеты и театры. Города в красной зоне находятся в изоляции.

Сильвио Брусаферро, глава Итальянского национального института здоровья: "Карантин - это не шутка, или какой-либо там трюк. Мы пытаемся понять к каким последствиям может привести посещение публичных мест и избегание изоляции".

В соседней Франции CОVID-19 выявлен у 613 человек. Девять скончались. С понедельника ясли, детские сады и школы департаментов Уаза и Верхний Рейн, где зарегистрировано наибольшее число заболевших будут закрыты на 15 дней.

Эксперты ВОЗ надеются, что коронавирус исчезнет летом, но указывают, что рассчитывать на этот сценарий не стоит.

Тедрос Адханом Гебреисус, глава Всемирной организации здравоохранения: "По мере роста случаев инфицирования, мы продолжаем рекомендовать всем странам сделать сдерживание распространения коронавируса своим наивысшим приоритетом. Единственный способ победить этот вирус - бороться всем вместе. И это то, о чем мы говорим все время".

CОVID-19 пришел в более чем 80 стран мира, включая Россию. Тем временем в Китае, где впервые был выявлен коронавирус нового типа и на который приходится основная масса заболевших, ситуация постепенно улучшается. В Тибетском автономном районе и провинции Цинхай уже много дней совсем нет заболевших, количество инфицированных в больницах еще более 20 регионов колеблется от двух до 100 человек.