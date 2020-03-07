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Китай

На востоке Китая обрушилась карантинная гостиница

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 Ирина Шелудкова
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Спасатели работают на месте обрушения гостиницы в провинции Фуцзянь.
Спасатели работают на месте обрушения гостиницы в провинции Фуцзянь.   -  
Авторское право
STR/AFP or licensors
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В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, которая использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом.

Под обломками шестиэтажного здания оказались десятки людей. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе. Причины произошедшего выясняются

Из-под завалов уже извлечены около 30 пострадавших, им оказана первая медицинская помощь.

В субботу вечером провинция Фуцзянь стала третьим из 31 региона КНР после Тибетского автономного района и провинции Цинхай, на территории которого официально не насчитывается ни одного больного коронавирусом. За все время там заразились 296 человек, из них 295 выздоровели, один умер.

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