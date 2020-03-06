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США

Уоррен не готова заявить о поддержке Сандерса или Байдена

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 Ирина Александрова
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Уоррен не готова заявить о поддержке Сандерса или Байдена
Авторское право
Steven Senne/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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"Не сегодня!" Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, выбывшая из президентской гонки, пока не готова официально заявить, кого она поддержит из кандидатов демократов - Джо Байдена или Берни Сандерса. О целесообразности своего дальнейшего участия в кампании Уоррен задумалась после состоявшихся во вторник в 14 штатах первичных выборов, оказавшихся для политика крайне неудачными.

Говорят сторонники Уоррен:

"Мне очень жаль. Мне нравится Уоррен. И я хотела, чтобы она стала первой в США женщиной-президентом".

"Я просто хочу, чтобы демократы выдвинули сильного кандидата от своей партии. Будь то Джо или Берни, я буду счастлив, если кто-то из них справится со своей задачей".

Теперь и Байден и Сандерс попытаются привлечь на свою сторону электорат Уоррен. На следующей неделе политикам предстоит борьба в Мичигане, Миссури, Миссисипи и штате Вашингтон.

Берни Сандерс, сенатор: "Я бы просто сказал сторонникам Уоррен, а их миллионы, добро пожаловать! Дверь открыта. Мы вас приветствуем и любим. Вместе, я думаю, мы сможем выиграть гонку за номинацию. Вместе мы сможем победить самого опасного президента в современной истории Америки".

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. Съезд пройдет в середине июля в Милуоки.

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