Кризисы для ЕС создают: коронавирус, Турция, климат

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"На этой неделе усиливалось ощущение кризиса в связи с тем, что новые случаи коронавируса обнаруживались практически везде.

По мере того, как инфекция распространялась по всему миру, в некоторых странах власти предприняли решительные действия. Они распорядились о закрытии школ и университетов, отмене конференций, культурных и спортивных мероприятий.

Кинокомпания MGM даже отложила выпуск нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" - вполне уместное название...

Премьера долгожданной серии из шпионского цикла состоится в ноябре, вместо апреля.

Европарламент в Брюсселе не принимает посетителей и не проводит организованных извне мероприятий, предоставив законодателям и постоянному персоналу иметь дело с этой ситуацией.

Тем временем власти ЕС изучали конкретный аспект вируса: дезинформацию.

Комиссар Вера Юрова встретилась с представителями Facebook, Twitter, Youtube и Microsoft, желая убедиться, что эти платформы знают о проблеме и как-то её решают.

«Мы видим некоторую весьма морально проблематичную дезинформацию. Она может быть опасна для здоровья людей, некоторые советы о том, как защититься от вируса, могут даже нанести некоторый вред здоровью ».

Дезинформация в данном случае - это распространение ложных слухов о происхождении и носителях вируса или о фальшивых способах защиты людей от него.

Турецко-греческие разночтения

Проблема с источниками новостей и дезинформацией также стала очевидной в ходе другого кризиса на этой неделе - ситуацией на границе между Турцией и Грецией.

После того, как турецкое правительство открыло границу неделю назад, более 130 тыс сирийских беженцев покинули страну, по сообщению Анкары.

Греческое правительство заявило, что только 1500 человек незаконно пересекли границу и около 30 тыс были остановлены.

Кто прав?

Фактом является то, что действия Турции привели к серьёзным столкновениям на границе, и что затянувшийся миграционный кризис в Европе вернулся на передний план.

Еврокомиссар по миграции Маргаритис Схинас был встревожен:

"У нас теперь есть шанс для новой сделки по убежищу и миграции. Осмелюсь сказать, это будет наш последний шанс. Европа не можеть оступиться во второй раз на пути к такой символичной цели".

Фактом является и то, что миграционный пакт между ЕС и Турцией 2016 года сейчас находится под серьёзным напряжением. В этом пакте Турция согласилась сдерживать поток мигрантов в Европу в обмен на помощь в миллиарды евро.

На этой неделе президент Совета ЕС Шарль Мишель отправился в Анкару на экстренную встречу с президентом Эрдоганом, чтобы найти выход из кризиса.

Как можно было видеть по их каменным лицам, переговоры были не просто обменом любезностями.

Мишель призвал Эрдогану выполнять сделку во избежание неприятностей. Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении своих финансовых обязательств и использовании бюрократический отговорок, чтобы не помогать Турции.

В ответ на кризис ЕС усилил меры безопасности на своих внешних границах и обещал 700 млн евро помощи Греции, которую назвали «щитом Европы».

Хитросплетения климатической политики

А теперь еще одна большая тема этой недели - хитросплетения климатической политики.

Климатические марши снова прошли по всей Европе, теперь это уже привычная картина. Ещё до дня мероприятия активисты приехали в Брюссель, чтобы выразить свое недовольство последними действиями ЕС.

Еврокомиссия представила проект закона о климате, в котором предусматривается достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Это предложение является первой инициативой более широкой политики под названием «Зелёная сделка», призванной глубоко трансформировать экономику ЕС и сделать ее благоприятнее для климата.

Председатель Евромиссии Урсула фон дер Ляйен назвала законопроект «компасом на следующие 30 лет»:

«Это дает нам возможность принимать корректирующие меры, если они необходимы, и если мы будем отставать от наших собственных целей. Мы проложем путь для каждого необходимого шаг с 2030 года до 2050 года, если это необходимо».

Комиссия надеялась заручиться поддержкой шведской активистки и глобальной климатической иконы Греты Тунберг. Её пригласили ее на заседание кабинета и попытались сделать её публичной частью своей инициативы, но просчиталась.

Вместо этого 17-летний подросток заявила в комитете Европарламента, что закон о климате отстает от Парижского соглашения 2016 года. Тунберг даже использовал резкое слово «капитуляция»:

«Ваш закон о климате – это капитуляция. Потому что природа не торгуется. А с физикой не договоришься».

У Тунберг есть сторонники среди законодателей, но есть и недоброжелатели. Это вполне нормально для парламента, где мнения и интересы различаются.

В конце концов, предложение закона о климате является политически достижимым компромиссом. Станет ли законопроект в его нынешнем виде законом, ещё не известно.

Он должен пройти через Европейский парламент и 27 государств-членов в течение следующих нескольких месяцев. И после этого Еврокомиссия впишет климатические цели в каждую часть европейского законодательства".