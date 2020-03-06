В городе на западе Германии суд разрешил установить памятник Ленину

В городе Гельзенкирхене на западе Германии суд разрешил установить двухметровую статую Ленина. Ранее городские власти отказали в этом Марксистско-ленинистской партии Германии, сославшись на то, что памятник закроет вид на историческое здание, находящееся неподалеку.

Радикальная левая партия назвала решение суда «очередной великой победой Владимира Ильича» и планирует поставить памятник на частной территории перед своей штаб-квартирой 14 марта. «Мы очень рады, - передает слова лидера партии Габи Фехтнера газета «Бильд». – Гельзенкирхен – рабочий город. Ленин очень ему подходит».

По информации издания, статуя была изготовлена в 1930-х гг. в Советском Союзе и какое-то время находилась на территории Чехии. Затем она была куплена на аукционе в интернете за неназванную сумму Марксистско-ленинистской партией и привезена в Гельзенкирхен.

Городские власти планирует обжаловать решение суда.