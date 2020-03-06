Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Бизнес

Провал переговоров ОПЕК+

Комментарии
 Ирина Шелудкова
euronews_icons_loading
Штаб-квартира ОПЕК в Вене.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене.   -  
Авторское право
AP Photo/Ronald Zak
Размер текста Aa Aa

Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства по итогам заседания в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти. Срок действующего соглашения ОПЕК+ истекает в конце марта

Ранее страны ОПЕК и "не ОПЕК" разошлись в оценках необходимости дополнительного сокращения добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Россия и Казахстан выступили против этого предложения. Россия, в частности, настаивала на продление сделки только на второй квартал.

На этом фоне ускорилось падение стоимости "черного золота" — майские фьючерсы на марку Brent упали на 9,3% до $45,34 за баррель, апрельские фьючерсы на западно-техасскую марку WTI подешевели на 8,6% - до $41,95 за баррель.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.