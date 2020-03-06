Провал переговоров ОПЕК+

Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства по итогам заседания в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти. Срок действующего соглашения ОПЕК+ истекает в конце марта

Ранее страны ОПЕК и "не ОПЕК" разошлись в оценках необходимости дополнительного сокращения добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Россия и Казахстан выступили против этого предложения. Россия, в частности, настаивала на продление сделки только на второй квартал.

На этом фоне ускорилось падение стоимости "черного золота" — майские фьючерсы на марку Brent упали на 9,3% до $45,34 за баррель, апрельские фьючерсы на западно-техасскую марку WTI подешевели на 8,6% - до $41,95 за баррель.