Беспилотное судно покорит Атлантику

В последние годы автопроизводители и технологические компании приложили немало усилий для разработки беспилотных автомобилей. На этой неделе компания IBM и британская благотворительная организация Promare объявили о скором начале испытаний навигационной системы первого беспилотного судна. Работа над системой велась последние два года. Поясняет Дон Скотт, технический директор проекта:

– Невозможно заранее смоделировать реальную ситуацию, которая ожидает на море, поэтому мы проведём морские испытания системы, действующей на основе искусственного интеллекта.

Система будет управлять судном Mayflower, названным так в честь одного из первых кораблей, на котором 400 лет назад в Северную Америку приплыли британские поселенцы. Беспилотному чуду техники предстоит повторить этот путь без помощи экипажа. Говорит Роб Хай, технический директор IBM:

– Изменения, произошедшие за последние 400 лет в плане технологии, осуществлялись для того, чтобы облегчить людям жизнь, чтобы приносить им пользу. Задача состояла в том, чтобы повысить их безопасность, чего бы это ни касалось.

Автономному судну потребуется две недели, чтобы переплыть Атлантику, используя для этого солнечную и ветровую энергию. При этом оно оборудовано и резервным дизельным генератором. Система навигации способна распознавать другие корабли и принимать решения в опасных ситуациях. Ожидается, что успешный результат даст толчок дальнейшим разработкам беспилотных судов.

<center><blockquote style="max-width: 400px; color:#565656; margin:5px; padding:5px; text-align:center; border-radius: 15px;"><p>Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях<br /><a href="https://t.me/russian_euronews">Telegram</a>,<a href="https://ok.ru/euronews"> Одноклассники</a>, <a href="https://vk.com/euronews">ВКонтакте</a>,<br /><a href="https://www.facebook.com/ru.euronews">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/euronewsru">Twitter</a> и <a href="https://www.instagram.com/euronews_russian/">Instagram</a>.</p><p>Эфир и программы Euronews можно смотреть<br /> на <a href="https://www.youtube.com/user/euronewsru">нашем канале в YouTube</a></p></blockquote></center>