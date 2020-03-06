Министры иностранных дел Евросоюза приветствовали соглашение о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, о котором договорились в Москве президенты России и Турции. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности выразил надежду на прочное перемирие:

«Конечно, я доволен прекращением огня. Это хорошая новость и, по меньшей мере, добрая воля, - сказал Жозеп Боррел в Загребе. - Посмотрим, как оно продержится. Это предварительное условие для увеличения гуманитарной помощи людям в Идлибе».

Главы МИД собрались в столице Хорватии, которая по ротации председательствует в ЕС. Они одобрили меры дополнительной поддержки людям в Сирии и вокруг неё, покинувшим родные места из-за конфликтов. Австрийский министр хочет, чтобы они вернулись домой:

«В конечном итоге мы хотим создать ситуацию, когда около миллиона вынужденных переселенцев получат хотя бы минимум безопасности и перспективу в своей стране», - сказал Александр Шалленберг.

Но ЕС пока не выделяет больше денег на поддержание миграционной сделки с Турцией, которая обязана удерживать мигрантов. Представитель Нидерландов осудил её угрозу отправить массы людей через границу с Грецией.

«Турция сейчас оказывает давление на Европу так, как это неприемлемо, - сказал Стеф Блок. - Нельзя использовать людей, которые ищут лучшей жизни, лучшего будущего, чтобы шантажировать Европу».

Министры иностранных дел призвали Турцию не распространять среди беженцев на своей территории ложную информацию о том, что Евросоюз, якобы, готов их вспустить. Они отметили, что нужно держать открытыми не границы ЕС, а гуманитарные коридоры в Сирии.