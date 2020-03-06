COVID-19: головная боль мировых рынков

Основные европейские фондовые индексы падают в пятницу на 3-3,5 % на фоне распродаж на других биржах — США и Азии. Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились снижением котировок акций. Индекс Hang Seng ("Хан Сен") по итогам дня сократился более чем на 2% - свидетельствуют данные этой площадки.

Луис Вонг, директор Philip Capital Management Ltd:

"В эти дни на рынках царит настоящая паника. Инвесторы обеспокоены тем, что крупнейшие в мире Центробанки не смогут эффективно ответить на вспышку коронавируса и минимизировать его негативное воздействие на экономику".

В минувший четверг Международный валютный фонд (МВФ) объявил выделении выделить 50 миллиардов долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного COVID-19.

Принять "надлежащие и целенаправленные меры" для поддержания экономики готов и Европейский центральный банк. По словам главы финансового ведомства, Кристин Лагард, ЕЦБ следит внимательно следить за развитием событий и будет действовать "по мере необходимости и в соотвествии с основными рисками".