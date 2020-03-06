Коронавирус: "непредвиденная проблема" для США

Котировки на фондовом рынке США снижаются второй день подряд на фоне опасений, связанных в влиянием распространения коронавируса на мировую экономику. В ходе открытия торгов в Нью-Йорке индексы Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 потеряли около 3%. В свою очередь, растет спрос на защитные активы — так, стоимость золота поднялась до максимума за последние семь лет.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал одобренный Конгрессом законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с распространением инфекции. Документ, в частности, предусматривает выделение более 3 млрд долларов на разработку вакцины и диагностические исследования. На профилактические меры направлены 2,2 млрд долларов.

Итак, у нас есть 8,3 млрд долларов. И это хорошо. Проблема, конечно, непредвиденная. Она возникла просто из ниоткуда. Но мы занимаемся решением этого вопроса Дональд Трамп президент США

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что администрация США рассматривает возможность принятия мер по стимулированию экономики.

Стоит отметить, что число рабочих мест в США в феврале увеличилось на 273 тысячи, а дефицит внешнеторгового баланса страны в январе сократился на 6,7%.