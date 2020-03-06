Возвращение "хорошего" пластика

Пластиковая упаковка - это большой бизнес, но отходы, которые она производит, вызвали негативную реакцию общественности из-за опасений по поводу ее воздействия на окружающую среду. Мы решили узнать, как пластик пытаются направить на устойчивый путь в Австрии, где одна семейная компания превращает этот вызов в возможность для бизнеса.

Alpla - крупный переработчик пластика. Будучи мировым лидером, компания стремится к разработке инновационных устойчивых систем упаковки. Один из основных продуктов - бутылка из так называемого ПЭТ.

Euronews: "Кристоф, что такого особенного в ПЭТ?"

Кристоф Хофманн, директор по корпоративной стратегии, устойчивому развитию и круговой экономике компании Alpla: "Главный плюс ПЭТ заключается в том, что его легко перерабатывать и можно многократно использовать в замкнутых циклах. Производство этого переработанного материала приводит к снижению выбросов углекислого газа примерно на 90 процентов. Это важный вклад в защиту климата".

Компания сотрудничает с австрийским молочным заводом Nöm, который использует бутылки Alpla для своих продуктов.

Euronews: "Почему пластиковая бутылка? Почему не стекло или картонные коробки?"

Эрик Хофштеттер, директор по стратегии, маркетингу и инновациям компании Nöm: "Это очень просто. По сравнению со стеклянной бутылкой многоразового использования мы экономим в целом 20% CO2, и нам в сравнении с ПЭТ понадобится в 23 раза больше грузовиков для перевозки того же количества бутылок".

Сила пластика, особенно его защитные свойства и долговечность, с экологической точки зрения, возможно, становятся его слабостью. Именно поэтому жизненно важны такие решения, в которых может иметь место повторная переработка.

Кристоф Хофманн: "Наша цель - производить максимально экологичную упаковку. Мы будем постоянно укреплять нашу деятельность по переработке и разрабатывать инновации, используя меньше материалов".

И Alpla, и Австрийский совет химической промышленности подписали инициативу Альянс циркуляции пластика. Она направлена на увеличение объемов переработки пластмасс в ЕС до 10 миллионов тонн к 2025 году.

Euronews: "Сильвия, у пластика плохая репутация, но вы считаете, что это не справедливо. Почему?"

Сильвия Хофингер, генеральный директор совета химической промышленности Австрии: "Пластмассы незаменимы - для защиты климата, мобильных телефонов, товаров медицинского назначения. Это означает, что нам необходимо разумное решение, чтобы мы могли использовать преимущества пластмасс и в то же время предотвращать их выброс в окружающую среду. И круговая экономика - это умное решение".

Европа собирается принять План действий по круговой экономике до конца этого года. Он будет включать программу, направленную на сокращение выбросов и повторное использование материалов еще до стадии утилизации.

Сильвия Хофингер - генеральный директор совета химической промышленности Австрии

Интервью с экспертом

Сильвия Хофингер - генеральный директор совета химической промышленности Австрии, подписавшего инициативу Альянс циркуляции пластика. (CPA). Мы поговорили с ней, чтобы узнать, как этот проект работает, чтобы увеличить объемы перерабатываемого пластика в Европе.

Что такое Альянс циркуляции пластика?

Сильвия Хофингер: "Альянс циркуляции пластика - это объединение более 170 игроков в европейской индустрии пластмасс, которые имеют общую цель: расширить переработку и круговую экономику в Европейском союзе. Еврокомиссия поддерживает это видение. Все игроки поставили перед собой цель переработать десять миллионов тонн пластика в ЕС к 2025 году и вернуть его на рынок".

Огромное количество пластика попадает в окружающую среду, особенно в наши реки и океаны. Не должны ли мы просто использовать меньше пластика, а не перерабатывать больше?

Сильвия Хофингер: "Вы должны взглянуть на это под разными углами. Конечно, пластику абсолютно не место в окружающей среде. С другой стороны, у пластика такие убедительные свойства, что он стал наиболее широко используемым материалом. Нам нужен пластик в экологических технологиях, для защиты климата, в медицине, а также для повседневных предметов, таких как мобильные телефоны. Это означает, что нам нужно умное решение, чтобы мы могли использовать преимущества пластика, с одной стороны, и предотвращать его попадание в окружающую среду - с другой. Через круговую экономику мы создаем именно это, и это выигрышная ситуация для людей и окружающей среды".

Видите ли вы будущее, в котором пластик как материал будет вызывать меньше беспокойств?

Сильвия Хофингер: "Я с оптимизмом смотрю в будущее: я верю, что если нам удастся успешно построить круговую экономику, мы также снова убедим людей, что пластик является ценным материалом. Слишком ценным, чтобы его выбросить. Позвольте мне привести пример: в случае упаковки пищевых продуктов экологический след продуктов обычно в тридцать раз больше, чем у упаковки.

Поэтому, если мы экономим на упаковке, мы не приносим окружающей среде и климату ничего хорошего, так как больше продуктов будет испорчено. Другими словами, нам нужно вернуться к обсуждению на основе фактов. Тогда люди наверняка поймут, что пластик имеет свои преимущества. Но ясно одно: мы должны обеспечить, чтобы он больше не попадал в окружающую среду".

Полезные факты

В ЕС ежегодно используется более 50 миллионов тонн пластмасс. Каждый год собирается более 25 миллионов тонн пластиковых отходов, а перерабатывается менее трети.

Альянс циркуляции пластика (CPA) - это инициатива, поддерживаемая Еврокомиссией, цель которой - к 2025 году увеличить объем перерабатываемого пластиков в ЕС до 10 млн. тонн. В настоящее время в альянс входят более 178 организаций, представляющих промышленность, научные круги и государственные органы.

Недавно опубликованное "Зеленое соглашение ЕС" подчеркивает необходимость мобилизации промышленности для достижения климатической нейтральности и круговой экономики, ориентированной на ресурсоемкие отрасли, такие как пластмассовая. В марте 2020 года Еврокомиссия примет План действий по круговой экономике, который будет включать Политику устойчивых продуктов, стимулирующую повторное использование материалов перед их переработкой.

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