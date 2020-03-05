Директива Еврокомиссии о равноправии полов

Ликвидация неравенства между мужчинами и женщинами — это один из приоритетов новой Еврокомиссии. Но даже в её составе, под начальством немки Урсулы фон Ляйен, не удалось обеспечить гендерный паритет.

Найти точку равновесия в правах мужчин и женщин так же трудно, как балансировать на канате. Но такую цель поставила себе Еврокомиссия, обеспечивая паритет полов.

Брюссель указывает на то, что миллионам женщин в ЕС до сих пор угрожает дискриминация на рынке труда. В четверг на общественное обсуждение представлена директива, которая, в частности, не позволит работодателям платить людям одного пола больше, чем людям другого пола, на одинаковых должностях.

«Понятно, что зарплаты сравнивать невозможно, если не прозрачно штатное расписание, - сказала еврокомиссар по равенству Хелена Далли. - Первейшая задача - добиться этой прозрачности, тогда можно будет перейти к решению проблемы гендерного разрыва в оплате труда».

Разница в оплате труда в пользу мужчин составляет в ЕС в среднем 16%, хотя она неравномерна - от 5% в Румынии до 25% в Эстонии.

Две трети стран-членов ЕС не требуют от отделов кадров объяснять, почему ему или ей отдается предпочтение при найме или определении зарплаты. К таким странам не относятся Ирландия, Бельгия, Франция, Финляндия и Швеция. Там при объявлении о вакансиях указывают фиксированный размер ставки и предупреждают о возможности аудиторской проверки её соблюдения.

С этим не согласен представитель бизнес-кругов, которые хотят платить работнику в соответствии с его или её вкладом в успех предприятия:

«Мы не думаем, что достижение прозрачности определенно улучшит ситуацию. В некоторых странах это скорее создало сложности, - сказал генеральный директор BusinessEurope Маркус Бейрер. - Зато следует улучшить систему ухода за детьми сотрудников или за другими членами их семей, которые могут нуждаться в уходе".

Еврокомиссия также требует, чтобы советы директоров компаний состояли не менее чем 50% из женщин. Сегодня они руководят 8% крупнейших фирм в ЕС. Представитель профсоюзов выступает за введение обязательных квот для деловых людей этого пола:

«Часто женщины наверху пытаются делать правильные вещи, и новый закон поможет им, - считает заместитель генерального секретаря ETUC Эстер Линч. - Этот закон позволит им войти в кабинет шефа и сказать: «Я хочу равного с мужчинами вознаграждения, закон поддерживает меня, вы обязаны это сделать это, помогите мне получить это".

Наконец, еще одним приоритетом Еврокомиссии объявлено предотвращение физического и сексуального насилия, от которых страдают 33% женщин в ЕС. Шесть государств-членов (Литва, Латвия, Болгария, Венгрия, Чешская республика и Словакия) ещё не ратифицировали Стамбульскую конвенцию по борьбе с этим явлением.

Надо сказать, что эти документы готовились давно, а в последние дни приоритетом Еврокомиссии становится защита людей от коронавируса.