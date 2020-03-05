Разногласия на переговорах ЕС с Великобританией

На этой неделе в Брюсселе прошли переговоры о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом. На заключение торговой сделки у них есть лишь 10 месяцев. Главный предствитель ЕС признал, что пока позиции сторон далеки друг от друга:

«Наши разногласия не стали сюрпризом, особенно после одного раунда переговоров. Некоторые из них очень трудны, - сказал Мишель Барнье. - Но я продолжаю верить, что мы можем достичь хорошего для обеих сторон соглашения».

Больше всего Соединённое Королевство и Евросоюз спорят о распределении прав на промысел рыбы в общих до сих пор морях, и о том, будет ли Великобритания и дальше признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

Брюссель добивается от Лондона соблюдения своих правил в качестве условия для допуска на единый рынок.

Одна сторона пытается не допустить получения другой несправедливого конкурентного преимущества путём, например, путем снижения налогов или субсидирования предприятий.

Глава делегации ЕС назал два принципа, которые должны привести к успеху на переговорах:

«Во-первых, не возвращаться к обсуждению наших обязательств. Во-вторых, взаимное уважение, - продолжал француз. - Давайте избегать любых недоразумений. Британцы на этой неделе потратили много времени, настаивая на своей независимости. Леди и джентльмены, никто и не оспаривает независимость Соединённого Королевства».

Переговоры должны возобновиться через две недели в Лондоне. В случае их провала близким соседям и бывшим союзникам придется торговать по правилам ВТО.

Британское правительство заявило, что не пожертвует вновь обретенным суверенитетом ради торговой сделки с континентальной Европой. Оно также намерено одновременно вести переговоры о будущих экономических отношениях с администрацией США.