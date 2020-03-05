Коронавирус угрожает авиакомпаниям

Британская авиакомпания Flybe объявила в четверг о своём банкротстве. В последнее время она испытывала серьёзные финансовые затруднения, но ситуация осложнилась в связи со вспышкой коронавируса, которая привела к серьёзному сокращению пассажиропотока. И, как отметила британский министр транспорта Келли Толхерст, другие авиакомпании тоже могут оказаться в подобном положении:

– Ситуация с Flybe говорит о том, что их проблемы усугубились из-за вспышки коронавируса, которая в последние несколько дней значительно повлияла на спрос.

Сейчас большинство пассажиров, отправляющихся в путешествие, предпринимают различные меры предосторожности, но многие предпочитают совсем отказаться от поездок. По мнению экспертов, авиаперевозчиков ждут многомиллиардные убытки. Говорит Брайан Пирс, главный экономист Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА):

– Сейчас, когда вирус распространился ещё шире, мы наблюдаем серьёзное сокращение числа бронирований билетов, а также доходов за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В случае ограниченного распространения вируса доходы перевозчиков по всему миру понизятся на 11%. Это означает, что потери для авиакомпаний составят 63 миллиарда долларов. Но не исключена ситуация, при которой убытки превысят 113 миллиардов долларов. Насколько велика эта сумма?

– Речь идёт о потерях, сопоставимых с тем, что мы наблюдали в ходе мирового финансового кризиса, – считает Брайан Пирс. – Это означает, что мы сталкиваемся с весьма серьёзной ситуацией.

Несколько европейских авиакомпаний уже сократили число рейсов в направлении Италии.