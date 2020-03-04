Мемуары Вуди Аллена на фоне скандала

Автобиография знаменитого 84-летнего режиссера Вуди Аллена выходит в начале апреля. Её опубликует Grand Central Publishing — американское подразделение французского печатного дома Hachette Book Group после того, как воспоминания четырехкратного обладателя премии "Оскар" отказались выпускать другие издательства.
Название книги "Apropos of Nothin" можно перевести с английского как "Некстати". В ней Вуди Аллен рассказывает о своей личной и профессиональной жизни и семейных взаимоотношениях.
Журналист Ронан Фэрроу, 32-летний сын режиссера, подверг критике планы печатного дома Hachette Book Group, в котором в конце прошлого вышла его книга о сексуальном насилии со стороны таких влиятельных людей как режиссер Харви Вайнштейн.
Два года назад приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу обвинила его в надругательстве над ней и рассказ сестры подтолкнул Ронана к проведению расследований.
Вуди Аллен настаивает на своей невиновности и заявляет, что на Дилан оказывала психологическое давление его бывшая супруга Мия Фэрроу.
Дилан Фэрроу сообщила, что за проверкой фактов никто к ней никто не обращался. По её словам, издательский дом Hachette "грубейшем нарушении" основных обязанностей издателей".
Мемуары Вуди Аллена будут опубликован в США, Канаде, Италии. Франции, Германии и Испании, а затем в других странах мира.