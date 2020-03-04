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Афганистан

Авиаудар США по талибам

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 Ирина Шелудкова
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Талибы празднуют подписание договора с США.
Талибы празднуют подписание договора с США.   -  
Авторское право
AFP
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Спустя несколько дней после подписания мирного соглашения с движением талибан, вооруженные силы США нанесли авиаудар по позициям боевиков в провинции Гильменд.

Американские военные сообщили, что удар был произведен в оборонительных целях — талибы напали на КПП афганских вооруженных сил.

По словам полковника Сонни Леггета, во вторник боевики организовали 43 нападения на афганских военных в провинции Гильменд. Местные власти заявляют, что по меньше мере двое полицейских погибли и один получил ранения. В тот же день президент США провел телефонный разговор с лидером движения талибан Абдуллой Гани Барадаром и призвал его к участию во внутриафганских переговорах, которые должны начаться 10 марта.

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