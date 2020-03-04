Еврокомиссия обещает дать денег на мигрантов

Евросоюз может ускорить выделение финансовой помощи для сирийских беженцев. Этот вопрос обсуждался в ходе переговоров главы Европейского совета Шарля Мишеля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Брюссель настаивает на прекращении огня и политическом урегулировании конфликта в Сирии, а также призывает уважать гуманитарное право.
Эрдоган неоднократно обвинял Евросоюз в нежелании разделить с Турцией груз ответственности за судьбу беженцев. Теперь он обратил внимание на обещание ЕС выделить 700 миллионов евро Греции для защиты границ:
«За десять лет Турция приняла у себя 4 миллиона сирийцев, но вы слышали когда-то, чтобы была такая же поддержка? Выясняется, они могут легко и быстро принимать такие решения!»
Вопрос о беженцах стал главной темой в Брюсселе. Замглавы Еврокомиссии по европейскому образу жизни Маргаритис Схинас заявил о последнем шансе провести эффективную миграционную политику:
«Европа не может дважды провалиться на таком важном вопросе. Это новые возможности и, наверное, последний шанс реализовать соглашение между 27 странами».
Европейские чиновники говорят о необходимости защиты границ от наплыва нелегалов, но не все согласны с таким подходом. Во время совещания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе напротив здания Еврокомиссии проходила акция протеста. Её участники уверены, что лучшим гуманитарным решением проблемы стало бы открытие границ и пропуск людей.
Лидеры ряда европейских стран раскритиковали Турцию за открытие границы с ЕС для беженцев. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал это шантажом. В администрации турецкого президента категорически эти обвинения отвергли, а лучшим решением проблемы нелегалов назвали создание подходящих условий для их пребывания в Сирии.