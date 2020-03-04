Еврокомиссия обещает дать денег на мигрантов

Евросоюз может ускорить выделение финансовой помощи для сирийских беженцев. Этот вопрос обсуждался в ходе переговоров главы Европейского совета Шарля Мишеля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Брюссель настаивает на прекращении огня и политическом урегулировании конфликта в Сирии, а также призывает уважать гуманитарное право.

Эрдоган неоднократно обвинял Евросоюз в нежелании разделить с Турцией груз ответственности за судьбу беженцев. Теперь он обратил внимание на обещание ЕС выделить 700 миллионов евро Греции для защиты границ:

«За десять лет Турция приняла у себя 4 миллиона сирийцев, но вы слышали когда-то, чтобы была такая же поддержка? Выясняется, они могут легко и быстро принимать такие решения!»

Вопрос о беженцах стал главной темой в Брюсселе. Замглавы Еврокомиссии по европейскому образу жизни Маргаритис Схинас заявил о последнем шансе провести эффективную миграционную политику:

«Европа не может дважды провалиться на таком важном вопросе. Это новые возможности и, наверное, последний шанс реализовать соглашение между 27 странами».

Европейские чиновники говорят о необходимости защиты границ от наплыва нелегалов, но не все согласны с таким подходом. Во время совещания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе напротив здания Еврокомиссии проходила акция протеста. Её участники уверены, что лучшим гуманитарным решением проблемы стало бы открытие границ и пропуск людей.

Право на убежище не подлежит обсуждению. Страны не могут просто уклониться от международных обязательств по защите беженцев. Ив Гедди директор представительства Amnesty International при европейских институтах

Лидеры ряда европейских стран раскритиковали Турцию за открытие границы с ЕС для беженцев. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал это шантажом. В администрации турецкого президента категорически эти обвинения отвергли, а лучшим решением проблемы нелегалов назвали создание подходящих условий для их пребывания в Сирии.