Греция и Турция: словесная перепалка

Тысячи мигрантов не оставляют попыток прорваться на территорию Евросоюза через турецко-греческую границу, для охраны которой Афины направили дополнительные силы. Побывавший здесь корреспондент Euronews Иоаннис Карагиоргас стал свидетелем продолжающихся стычек:

– Мы стоим всего в нескольких метрах от заграждения, разделяющего Грецию и Турцию. Позади меня видно большое скопление греческих полицейских и военных, а также групп мигрантов, которые утром в течение полутора часов бросали камни на греческую сторону. В ответ, для разгона толпы, греческая полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты.

На видеозаписи, представленной греческими властями, турецкие военные запускают газовые гранаты на греческую сторону границы. Дата съёмки не уточняется.

С турецкой стороны были продемонстрированы кадры, на которых запечатлены мигранты вблизи границы,уносящие на одеялах раненых. По этому поводу губернатор турецкого города Эдирне опубликовал заявление: «Греческая полиция и пограничные подразделения открыли огонь по мигрантам, применив слезоточивый газ, пластиковые пули и боевые патроны. В результате шесть человек получили ранения, один из них позднее скончался в больнице».

Греция опровергла эти сведения, о чём заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас:

– Турецкая сторона создаёт и распространяет фальшивые новости, направленные против нашей страны. Сегодня вышла ещё одна фальшивка о людях, якобы получивших огнестрельные ранения из-за наших действий. Я категорически это отрицаю.

Между тем, в одной из больниц Эдирне журналистам продемонстрировали раненых людей, в которых, по их словам, на границе стреляли греческие силовики:

– Из-за того, что мы не разбежались от слезоточивого газа, по нам стали стрелять. Мне попали в ногу и в руку.

Как отмечают наблюдатели, сложившаяся на границе напряжённая ситуация нуждается в срочном разрешении.