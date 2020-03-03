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Израиль

Нетаньяху обошёл Ганца: схватка за большинство

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 Ольга Кепински
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Нетаньяху обошёл Ганца: схватка за большинство
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AP Photo / Sebastian Scheiner
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премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху празднует победу на третьих по счету досрочных парламентских выборах за год.

Партия "Ликуд", по данным экзитполов, получает минимум 36 мест в кнессете, в то время как ее главный соперник центристский блок "Кахоль-Лаван" — не больше 34.

Тем не менее пока не ясно, сможет ли Нетаньяху совместно со своими союзниками обеспечить себя большинством в парламенте, к тому же в этом месяце его ожидает судебный процесс по делу о коррупции.

Это победа вопреки всем ожиданиям, ведь мы противостояли могущественным силам. Наши оппоненты уже подготовили наш некролог и заявили, что эра Нетаньяху закончилась
Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд"

Лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц признал поражение, хотя, как уверяют эксперты, теоретически ему под силу создать коалицию с другими оппозиционными партиями и получить желаемое 61 место в парламенте. Но по факту, данные экзитполов не внушают израильтянам надежду на выход из политического кризиса.

Я понимаю и разделяю чувство разочарования и боли из-за того, что мы не получили желаемого результата. Если это окончательные данные, они не вернут Израиль на путь истинный
Бени Ганц
Лидер "Кахоль-Лаван"

Объединенный список арабских партий праздную свою личную победу, согласно данным все тех же экзитполов, он становится третьей силой в парламенте и показывает самый высокий результат за историю его существования. Следующий шаг для "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" — поиск союзников.

Два предыдущих раза и Нетаньяху, и Ганц провалили попытки сформировать правительство. Самым логичным было бы объединение близких по идеям партий, но Ганц заявляет, что для этого премьер-министр должен уйти с поста, что вряд ли представляется возможным.

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