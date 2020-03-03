Нетаньяху обошёл Ганца: схватка за большинство

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху празднует победу на третьих по счету досрочных парламентских выборах за год.
Партия "Ликуд", по данным экзитполов, получает минимум 36 мест в кнессете, в то время как ее главный соперник центристский блок "Кахоль-Лаван" — не больше 34.
Тем не менее пока не ясно, сможет ли Нетаньяху совместно со своими союзниками обеспечить себя большинством в парламенте, к тому же в этом месяце его ожидает судебный процесс по делу о коррупции.
Лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц признал поражение, хотя, как уверяют эксперты, теоретически ему под силу создать коалицию с другими оппозиционными партиями и получить желаемое 61 место в парламенте. Но по факту, данные экзитполов не внушают израильтянам надежду на выход из политического кризиса.
Объединенный список арабских партий праздную свою личную победу, согласно данным все тех же экзитполов, он становится третьей силой в парламенте и показывает самый высокий результат за историю его существования. Следующий шаг для "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" — поиск союзников.
Два предыдущих раза и Нетаньяху, и Ганц провалили попытки сформировать правительство. Самым логичным было бы объединение близких по идеям партий, но Ганц заявляет, что для этого премьер-министр должен уйти с поста, что вряд ли представляется возможным.