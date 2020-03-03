Бразилия: жертвами наводнений стали несколько человек

По меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате мощнейших наводнений в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии. Разрушены десятки жилых домов. В некоторых постройках уровень воды превысил сто сантиметров. Повреждены автомобили. Власти и коммунальные службы находятся в состоянии боевой готовности: по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются не только в Рио, но и на юго-востоке страны.