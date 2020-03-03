Спецприз Берлинале - для французской комедии

Эти следы не смоет никакой дождь и не выведет ни один пятновыводитель. Все, что сказано или показано в интернете, остается навсегда.

Нужно лишь правильно спрашивать поисковую систему. Герои ленты режиссеров Гюстава Керверна и Бенуа Делепина "Удали историю", как кажется, намерены оспорить это утверждение.

Утверждение оспорили не только персонажи, но и сами постановщики - и за убедительность их отметили на Берлинале спецпризом жюри.

Гюстав Керверн, режиссер-постановщик: "Фестиваль - это драма или что-то грустное, а тут наградили фильм, который открыто назвали комедией".

Бенуа Делепин, режиссер-постановщик: "Мы такие "фестивалье", мы ездим на все фестивали, мы завсегдатаи. Нас постоянно отбирают в официальную программу, потому что организаторы обожают такие ленты, потом нас совершенно сказочно принимают, а потом мы не получаем никакой награды".

Смешное - не обязательно легковесное, и авторы ленты "Удали историю" затрагивают серьезные темы: от шантажа до буллинга, при этом будучи ироничными и бесконечно доброжелательными по отношению к героям, архетипы которых вызывают в памяти персонажей плутовского романа.