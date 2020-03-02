Венгрия обязала банки внедрить систему мгновенных платежей

Венгрия стала первой страной Евросоюза, обязавшей банки внедрить систему мгновенных платежей. Уже с этого дня перевод денег в Венгрии становится намного проще и быстрее. Услуга позволяет пользователям формировать платежи, используя только номер мобильного телефона получателя, и проводить транзакцию за пять секунд. Однако ограничения есть.

По словам Лайоса Бартхы, управляющего директора Центробанка Венгрии, кКлиенты, могут сделать перевод на сумму в пределах 10 миллионов форинтов (чуть более 29 тысяч в пересчете на евро). "У банков не будет возможности принять решение отправить деньги куда-то еще. Мы входим в первый этап системы мгновенных платежей. Я обращаю внимание на это, потому что с сентября будет второй этап. Мы смотрим вперед. Мы уверены, что полностью инфраструктура системы будет готова через 3-5 лет ".

Система мгновенных платежей работает круглосуточно, без выходных дней.

"Я думаю, что это очень интересная вещь, я попробую это. Я знаю, что для перевода денег достаточно адреса электронной почты или номера телефона, поэтому я считаю, что это хорошее решение". - сказал корреспонденту Euronews клиент одного из банков.

Внедрение мгновенных мобильных платежей, считают эксперты, не только сделает систему финансового сотрудничества более конкурентоспособной. Это так же сократит уровень социальных издержек на платежи.

Беатрикс Ашбот, Euronews: "Система мгновенных платежей уже действует в других европейских странах, например, в Великобритании, Швеции и Дании. Разница в том, что в этих государствах банк может добровольно присоединиться к системе, в то время как в Венгрии это теперь обязательно".