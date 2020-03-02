Интеллект "Мягкой руки"

Антонио Биччи, инженер-робототехник, координатор проекта SOFTHAND: "В робототехнике произошел ряд революций, повлиявших как на искусственный интеллект, так и на новые материалы, очень важные для получения результатов, которые ранее были невозможны. Мы обнаружили, что эти материалы могут внести важный вклад в клиническое применение, в случаях когда пациенты потеряли конечности или когда они нуждаются в реабилитации.

Клиническое применение, очень важное для этого проекта, было изучено специалистами больниц Цюриха и Ганновера. Это позволило нам лучше узнать, в чем действительно нуждаются пациенты. Наша главная задача заключалась в том, чтобы технологически реализовать потребности, полученные в результате клинических опытов.

В основе Soft Pro лежит концепция "интеллекта тела". Это широко распространенный интеллект, который не останавливается на конечностях нашего тела, нашей кожи. Последние результаты показали, что даже некоторые рецепторы, которые находятся на кончиках пальцев, выполняют своего рода аналитическую функцию. Так что это интеллект, который распространяется на все тело".