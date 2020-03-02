Протез, который умеет гладить

У Марии врожденный порок развития левой руки. Ее пригласили для испытания новой модели протеза в Итальянском технологическом институте в Генуе. Позже Мария присоединилась к группе ученых, работающих над этим новым устройством, в качестве эксперта по дизайну.

Рука - один из самых сложных органов в нашем организме. Воспроизведение ее естественной структуры и работы необходимо для создания протезов, способных улучшить жизнь людей с пороками развития или подвергшихся ампутации рук.

Протез руки, испытанной Марией, демонстрирует характеристики, близкие к функциям человеческой руки. Цель европейского проекта Soft Hand Prо заключается в создании простого и легкого роботизированного протеза, который может захватывать предметы и проводить другие мягкие движения. Кроме того они должны быть доступными по цене для большинства людей и покрываться страховками государственных систем здравоохранения.

Мария Фоссати, дизайнер: "Рука гибкая и легко адаптируемая. Это отличная помощь для человека, который ее использует, потому что появляется возможность не только очень естественно использовать протез, но и взаимодействовать с людьми. Например, можно кого-то погладить".

Этот протез руки был разработан при сотрудничестве исследователей из больниц Цюриха и Ганновера. В основе модели такого типа лежит так называемый "интеллект тела", который распространяется на все наши конечности.

Антонио Биччи, инженер-робототехник, координатор проекта SOFTHAND: "Наш способ взаимодействия с окружающей средой связан не только с нейронными клетками нашего мозга, но также со всем нашим телом, с интеллектом нашего мозга и наших мышц, через нашу нервную систему и наши нервные окончания".

Исследователи разработали систему со множеством суставов, как у человеческой руки. Они помогают руке прилагать необходимые усилия и приспосабливают ее к форме предметов. Датчики считывают импульсы с мышц на поверхности кожи и используют их для управления механизмом.

Мануэль Каталано, исследователь: "Эта очень сложная структура управляется с помощью одного электрического двигателя, который координирует движения всех суставов пальцев. Это позволило значительно упростить управление рукой".

Для большинства захватывающих действий используются скоординированные движения, так называемые синергии человеческой руки. Чтобы упростить управление, протезная рука использует небольшое количество синергий для выполнения движений.

Джорджио Гриоли, исследователь: "Мягкая синергия - это скоординированное движение суставов кисти на запястье. Это позволило нам создать роботизированную руку, способную имитировать более 50% движений человеческой руки".

Мария помогала в разработке дизайна протеза и его тестировании. Тестовый этап остается очень важным и деликатным, так как в целом уровень психологического отторжения протеза все еще высок.

Euronews: "Как этот протез может улучшить вашу жизнь?"

Мария Фоссати, дизайнер: "Определенно, чрезвычайная естественность этой руки и гибкость пальцев побуждает вас играть с ней, использовать ее как для себя, так и в наших отношениях с другими людьми".

У Марии будет возможность использовать весь спектр функций этого устройства на следующем "Кибатлоне" в Цюрихе - соревнованиях, в которых принимают участие люди с ограниченными возможностями, используя свои современные протезы.