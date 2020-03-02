ОЭСР пересмотрела прогноз роста мировой экономики

От Азии до Старого Света, далее через Атлантику. Из-за невидимого невооруженным глазом COVID-19 правительства разных стран готовятся к мрачному сценарию развития событий. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году в сторону уменьшения на 0,5 процентных пункта - при условии, что распространение коронавируса за пределами Китая будет сдержанным.

Согласно расчетам, рост мирового ВВП снизится до 2,4%. В еврозоне предвидится спад на 0,3 процентных пункта. Ощутимый удар почувствует Китай, где рост реального ВВП снизиться до 4,9 %.

Эксперты отмечают, что дестабилизация в КНР уже вредит глобальным цепочкам поставок, и влияет на туристические потоки. Кроме того, вспышки заболевания в других странах, приводят к введению карантинных мер, что неизбежно сказывается на экономике.

Несколько дней назад организаторы были вынуждены отменить Международный автосалон в Женеве, поскольку правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий. Потери по предварительным оценка составят порядка 200-250 миллионов в пересчете на доллары.