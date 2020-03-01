Главред турецкого бюро новостного агентства Sputnik задержан в Анкаре - Симоньян

Главред турецкого бюро новостного агентства Sputnik Махир Бозтепе задержан в Анкаре. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный редактор агентства Маргарита Симоньян. Ранее в Анкаре уже были задержаны три сотрудника бюро. Симоньян заявила, что в субботу вечером на их квартиры напали организованные группы, в которых было не менее 10 человек в каждой. После того, как сотрудники Sputnik обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, они перестали выходит на связь. В воскресенье стало известно, что журналистов доставили во Дворец юстиции Анкары на допрос.

В редакции бюро в Стамбуле проводится обыск.

В воскресенье МИД РФ призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию с задержанием сотрудников Sputnik, а также обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ, информирует ТАСС. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства и их последующее задержание является грубым нарушением их прав. "Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность", — говорится в заявлении.

Местные СМИ отмечают, что сотрудников Sputnik задержали после публикации статьи на англоязычной версии сайта о регионе Хатай с заголовком "Украденная провинция". При этом практические все сотрудники бюро в Анкаре — граждане Турции.

Задержания осудили в ОБСЕ: